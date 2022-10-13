У МВФ оцінили дефіцит держбюджету України у $3-4 млрд та обіцяють підтримку – голова Фонду

Жовтень, 12 в 22:22

На Україну чекає важкий 2023 рік, оскільки щомісячний дефіцит державних фінансів попередньо оцінюється у $3-4 млрд.

Про це в рамках щорічних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні повідомила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Також вона додала, що МВФ підтримає Україну в цьому питанні і найближчим часом буде скликаний міжнародний форум для вирішення цієї проблеми.

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– Нам потрібно вивчити, як забезпечити стійкість економіки. За нашими попередніми оцінками, щомісяця необхідно від трьох до чотирьох мільярдів доларів, – каже вона.

Георгієва також зазначила, що Фонд має нову платформу для взаємодії, яка дозволяє проводити моніторинг спільно з радою директорів, що є шляхом до повноцінної програми для України.

– Ми рухаємося з вами у напрямку сильної України, – наголосила вона.

Нагадаємо, що Україна вже отримала $19,8 млрд зовнішнього фінансування і до кінця року очікує ще понад $11 млрд.