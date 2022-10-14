Октябрь, 14 в 8:00

Каждый год 14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. Эта дата считается государственным праздником.

За восемь месяцев полномасштабной войны каждый военный, который защищает нашу страну от российских захватчиков, несомненно, является героем.

Факты ICTV собрали несколько историй наших защитников, которые поражают своей смелостью и мужеством.

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Возможно, не каждый из них получил награду Героя Украины или стал известным. Но все они доказали свою отвагу поступками.

Вадим Сухаревский

Командир 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка, Герой Украины Вадим Сухаревский защищает страну с начала российского вторжения на Востоке.

Он был первым, кто в апреле 2014-го отдал приказ открыть огонь в бою по российским наемникам, которые атаковали наших спецназовцев.

В последние четыре года Вадим Сухаревский прослужил в Мариуполе, который ныне оккупирован российскими захватчиками. Сегодня под его командованием подразделения 59 бригады успешно выполняют боевые задачи на Юге Украины.

Звание Героя Украины Вадим Сухаревский получил в июне этого года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

– Для меня отсчет войны начался в 2014 году. Она не прекращалась ни на день. 24 февраля 2022 года стало апогеем ненависти России к Украине, – говорит Сухаревский.

Для него каждый находящийся на передовой солдат – это титан. Командир объясняет, что военные – это люди, которые месяцами не видят своих родных, живут в тяжелых условиях под постоянными обстрелами.

Каждый день, понимая все риски для жизни, они выполняют свои обязанности.

— Быть командиром на войне и вообще в армии – это безумная ответственность. Начиная от материальной составляющей и заканчивая морально-психологической. Залог успеха для деятельности подразделения — когда боец ​​и командир доверяют друг другу, — убежден Сухаревский.

Противотанкист, уничтоживший восемь целей за один бой

Противотанкист Сергей родом из Полтавщины. В рядах Вооруженных сил Украины он с первых дней полномасштабной войны.

Сначала оборонял Киевщину, потом Харьковщину. Сейчас Сергей воюет на одном из самых горячих направлений.

В одном из боев он уничтожил сразу восемь целей российских оккупантов.

– Вражеские танки были новые. Из моих подбитых восьми целей четыре были Т-80. Они более низкие, более быстрые. А еще делают до 12 выстрелов в минуту, — вспоминает противотанкист.

У Сергея нет официального звания Героя Украины, однако он награжден отличием президента Крест боевых заслуг.

Богдан Дронов

Майор 57 отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко Богдан Дронов получил звание Героя Украины в свои 28 лет.

Награду ему вручили за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Сегодня Богдан Дронов — командир батальона. В его подчинении почти тысяча военных. Дронов является представителем нового поколения украинских офицеров.

Он и родился и вырос уже в независимой Украине. Полномасштабная война Богдана Дронова застала там, где он прожил последние семь лет – на передовой.

– На Востоке, где я встретил войну, все началось с 20-х чисел. У нас уже тогда было такое, чего мы не видели все предыдущие годы, – вспоминает военный.

Только за первые недели полномасштабного вторжения батальон Дронова отбил около 20 вражеских атак. Каждая из них заканчивалась десятками убитых оккупантов.

Российская артиллерия беспощадно обстреливала позиции наших военных. По словам Дронова, она просто равняла их с землей три-четыре часа.

Один из таких снарядов попал в автомобиль Дронова, когда он возвращался ночью с позиций в штаб.

Теперь впереди у него длительное лечение, но он не теряет чувство юмора, думает о будущем своей страны и мечтает об эффективной армии.

Андрей Верхогляд

К сожалению, многих украинских защитников сегодня уже нет в живых. Но они остаются героями в нашей памяти.

Один из них – Андрей Верхогляд – украинский военнослужащий, командир батальона 72 ОМБр им. Черных запорожцев – одного из тех, что стояли на защите Киева в феврале 2022 года.

На войне он находился с 2014 года. Служба Андрея Верхогляда на Донбассе началась в районе Волновахи.

В свои 27 лет он был удостоен двумя орденами Богдана Хмельницкого за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также награжден негосударственным орденом Народный герой Украины.

Все, кто был знаком с Верхоглядом, всегда говорили, что он меняет жизнь людей. Он был нестандартным во всем – от управления подразделением до создания собственной семьи.

А волонтеры, которые помогали подразделению Верхогляда, убеждают, что он всегда был в “аду”. По их словам, подразделения командира 72 бригады всегда находились на наиболее ответственных участках фронта.

Теперь ему навсегда 27. Андрей Верхогляд погиб 22 июня в бою с российскими войсками на Донбассе.

Степан Тарабалка

Нет среди живых и еще одного легендарного героя Украины – летчика Степана Тарабалки. Его называли призраком Киева, который защищал небо над столицей.

И хотя позже оказалось, что это всего лишь сборный образ всех летчиков бригады, в которой служил Тарабалка, он все равно навсегда останется одним из украинских героев.

Степан Тарабалка каждый раз показывал в небе свое мастерство на самолете МиГ-29. С первых дней полномасштабной войны он беспощадно уничтожал врагов, которые бомбили украинские города.

Сослуживцы Тарабалки вспоминают, что летчик всегда шел в бой первым, а затем делился своим опытом. Оно и не удивительно, ведь о небе он мечтал еще с детства.

В 28 лет Степан Тарабалка уже стал майором. Он был летчиком нового поколения. Степан Тарабалка пришел на службу в 2014 году, когда в Украине началась война.

13 марта 2022 года он погиб в воздушном бою над Житомиром с преобладающими силами российских оккупантов. Звание Герой Украины Степану Тарабалке дали уже посмертно.