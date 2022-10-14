Вплавь через границу: на Закарпатье задержали уклонистов и их переправителей

Октябрь, 14 в 11:39

Пятеро закарпатцев, жителей горного Раховского района, организовали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Скольким уклонистам уже помогли нелегально покинуть пределы страны, установит следствие.

– Злоумышленники попались “на горячем”. Именно тогда, когда готовились к переправке очередной партии уклонистов в соседнюю Румынию. Их всех задержали оперативники миграционной полиции Закарпатья совместно с пограничниками и следователями СБУ, — сообщают в отделе коммуникации полиции в Закарпатской области.

Трое военнообязанных украинцев должны были покинуть пределы страны, переплыв ночью русло реки Тиса. Посреди него проходит граница. Во время задержания один из уклонистов пытался скрыться. Но его поймали.

— Переправщики имели с собой тепловизор и бинокль, с помощью которых отслеживали движение пограничных нарядов. Следователи изъяли эти предметы. Злоумышленники лишились еще и двух автомобилей, — добавляют в полиции.

Закарпатцы за свои услуги должны были получить $20 тыс. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Им грозит до 9 лет тюрьмы.

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— По этому факту в следственном отделе УСБУ в Закарпатской области возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, – рассказали полицейские.

Перед законом будут отвечать и беглецы из страны. За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации им грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.