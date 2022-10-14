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Факты / Україна

Вплавь через границу: на Закарпатье задержали уклонистов и их переправителей

Светлана Ковбиця, Журналистка Факты ICTV
Прикордонники

Пятеро закарпатцев, жителей горного Раховского района, организовали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Скольким уклонистам уже помогли нелегально покинуть пределы страны, установит следствие.

– Злоумышленники попались “на горячем”. Именно тогда, когда готовились к переправке очередной партии уклонистов в соседнюю Румынию. Их всех задержали оперативники миграционной полиции Закарпатья совместно с пограничниками и следователями СБУ, — сообщают в отделе коммуникации полиции в Закарпатской области.

Трое военнообязанных украинцев должны были покинуть пределы страны, переплыв ночью русло реки Тиса. Посреди него проходит граница. Во время задержания один из уклонистов пытался скрыться. Но его поймали.

— Переправщики имели с собой тепловизор и бинокль, с помощью которых отслеживали движение пограничных нарядов. Следователи изъяли эти предметы. Злоумышленники лишились еще и двух автомобилей, — добавляют в полиции.

Закарпатцы за свои услуги должны были получить $20 тыс. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Им грозит до 9 лет тюрьмы.

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— По этому факту в следственном отделе УСБУ в Закарпатской области возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, – рассказали полицейские.

Перед законом будут отвечать и беглецы из страны. За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации им грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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