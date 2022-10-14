Вплав через кордон: на Закарпатті затримали ухилянтів та їхніх переправників

Жовтень, 14 в 11:39

П’ятеро закарпатців, жителів гірського Рахівського району, організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Скільком ухилянтам вже допомогли нелегально покинути межі країни, встановить слідство.

– Зловмисники попалися “на гарячому”. Саме тоді, коли готувалися до переправлення чергової партії ухилянтів до сусідньої Румунії. Їх усіх затримали оперативники міграційної поліції Закарпаття спільно з прикордонниками та слідчими СБУ, – повідомляють у відділі комунікації поліції у Закарпатській області.

Троє військовозобов’язаних українців мали покинути межі країни, перепливши посеред ночі русло річки Тиса. Посередині нього пролягає кордон. Під час затримання один із ухилянтів намагався втекти. Та його упіймали.

– Переправники мали з собою тепловізор та бінокль, за допомогою яких відстежували рух прикордонних нарядів. Слідчі вилучили ці предмети. Зловмисники позбулися ще й двох автомобілів, – додають у поліції.

Закарпатці за свої послуги мали отримати $20 тис. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 9 років ув’язнення.

Зараз дивляться

– За цим фактом у слідчому відділі УСБУ в Закарпатській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, – розповіли поліцейські.

Перед законом відповідатимуть і втікачі з країни. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.