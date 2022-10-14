Вплав через кордон: на Закарпатті затримали ухилянтів та їхніх переправників
П’ятеро закарпатців, жителів гірського Рахівського району, організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Скільком ухилянтам вже допомогли нелегально покинути межі країни, встановить слідство.
– Зловмисники попалися “на гарячому”. Саме тоді, коли готувалися до переправлення чергової партії ухилянтів до сусідньої Румунії. Їх усіх затримали оперативники міграційної поліції Закарпаття спільно з прикордонниками та слідчими СБУ, – повідомляють у відділі комунікації поліції у Закарпатській області.
Троє військовозобов’язаних українців мали покинути межі країни, перепливши посеред ночі русло річки Тиса. Посередині нього пролягає кордон. Під час затримання один із ухилянтів намагався втекти. Та його упіймали.
– Переправники мали з собою тепловізор та бінокль, за допомогою яких відстежували рух прикордонних нарядів. Слідчі вилучили ці предмети. Зловмисники позбулися ще й двох автомобілів, – додають у поліції.
Закарпатці за свої послуги мали отримати $20 тис. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 9 років ув’язнення.
– За цим фактом у слідчому відділі УСБУ в Закарпатській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, – розповіли поліцейські.
Перед законом відповідатимуть і втікачі з країни. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.