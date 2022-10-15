Октябрь, 15 в 1:09

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $725 млн.

Это свидетельствует из сообщения на сайте администрации президента США.

В решении американского президента Джо Байдена говорится, что он делегирует Государственному секретарю Энтони Блинкену полномочия распорядиться о выделении Украине $725 млн “на предметы и услуги оборонного назначения Министерства обороны, военное образование и подготовку для оказания помощи Украине”.

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В сообщении не приводятся подробности содержимого пакета военной помощи.

Однако ранее издание Reuters писало, что оборонная поддержка Украины, предположительно, может содержать боеприпасы и бронемашины Humvee.

Добавим, накануне, из-за скандала с американским миллиардером Илоном Маском, в Министерство обороны США поступил запрос, что Маск отказывается в будущем финансировать предоставление услуг спутниковой связи Starlink. В Пентагоне заявили, что обсуждают возможность финансирования данных спутников.