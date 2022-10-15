Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Байден объявил о предоставлении военной помощи Украине на $725 млн

Илья Нежигай, редактор ленты
Білий дім
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $725 млн.

Это свидетельствует из сообщения на сайте администрации президента США.

В решении американского президента Джо Байдена говорится, что он делегирует Государственному секретарю Энтони Блинкену полномочия распорядиться о выделении Украине $725 млн “на предметы и услуги оборонного назначения Министерства обороны, военное образование и подготовку для оказания помощи Украине”.

Сейчас смотрят

В сообщении не приводятся подробности содержимого пакета военной помощи.

Однако ранее издание Reuters писало, что оборонная поддержка Украины, предположительно, может содержать боеприпасы и бронемашины Humvee.

Добавим, накануне, из-за скандала с американским миллиардером Илоном Маском, в Министерство обороны США поступил запрос, что Маск отказывается в будущем финансировать предоставление услуг спутниковой связи Starlink. В Пентагоне заявили, что обсуждают возможность финансирования данных спутников.

Читайте
Стратегическая инициатива в наших руках: Залужный обсудил ситуацию на фронте с генералом США Каволи

Источник: White House
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка