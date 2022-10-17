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Факты / Україна

Долетают из Беларуси и Курской области: как дроны РФ атакуют Киев

Валентина Летяк, редактор ленты
Долетают из Беларуси и Курской области: как дроны РФ атакуют Киев

Россия активно применяет по Киеву и северным областям Украины дроны-камикадзе, которые завезла в Беларусь. Атаки осуществляются также с территории Курской области РФ, сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Из Беларуси дроны летают уже давно. Еще неделю назад была информация, что туда завезли несколько десятков дронов-камикадзе. С тех пор они уже используются активно и с территории Беларуси, и из Курской области РФ. Оттуда они долетают в Киевскую область по руслу Днепра, атакуя и столицу, и другие северные области, – уточнил он.

По его словам, в Киевской области и столице удается сбивать часть дронов, но обобщенных данных еще нет.

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Утром 17 октября РФ атаковала Киев иранскими дронами, зафиксированы четыре взрыва, в том числе попадание в жилую многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов спасатели достали 18 человек, там могут оставаться еще двое жителей дома.

Продолжается тушение пожара и разбор завалов.

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