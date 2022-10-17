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Факти / Україна

Долітають із Білорусі та Курської області: як дрони РФ атакують Київ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Долітають із Білорусі та Курської області: як дрони РФ атакують Київ

Росія активно застосовує по Києву та північних областях України дрони-камікадзе, які завезла до Білорусі. Атаки здійснюються також із території Курської області РФ, повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– З Білорусі дрони літають вже давно. Ще тиждень тому була інформація, що туди завезли кілька десятків дронів-камікадзе. Відтоді вони вже застосовуються активно і з території Білорусі, і з Курської  області РФ. Звідти вони долітають до Київщини по руслу Дніпра, атакуючи і столицю, й інші північні області, – уточнив він.

За його словами, у Київській області та столиці вдається збивати частину дронів, але узагальнених даних ще немає.

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Вранці 17 жовтня РФ атакувала Київ іранськими дронами, зафіксовано чотири вибухи, зокрема є влучання у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів рятувальники дістали 18 людей, там можуть залишатися ще двоє мешканців будинку.

Триває гасіння пожежі та розбір завалів.

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