Жовтень, 17 в 11:17

Росія активно застосовує по Києву та північних областях України дрони-камікадзе, які завезла до Білорусі. Атаки здійснюються також із території Курської області РФ, повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– З Білорусі дрони літають вже давно. Ще тиждень тому була інформація, що туди завезли кілька десятків дронів-камікадзе. Відтоді вони вже застосовуються активно і з території Білорусі, і з Курської області РФ. Звідти вони долітають до Київщини по руслу Дніпра, атакуючи і столицю, й інші північні області, – уточнив він.

За його словами, у Київській області та столиці вдається збивати частину дронів, але узагальнених даних ще немає.

Зараз дивляться

Вранці 17 жовтня РФ атакувала Київ іранськими дронами, зафіксовано чотири вибухи, зокрема є влучання у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів рятувальники дістали 18 людей, там можуть залишатися ще двоє мешканців будинку.

Триває гасіння пожежі та розбір завалів.