Октябрь, 17 в 8:25

Появились первые фото обломков одного из дронов-камикадзе, которые утром 17 октября атаковали Киев.

Снимок выложил в сети мэр столицы Виталий Кличко.

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Вскоре он сообщил о еще двух взрывах в Шевченковском районе.

Дроны атаковали Киев: первые фото и видео / 4 фотографии

Во время воздушной тревоги утром 17 октября в Киеве прогремели несколько взрывов — РФ атаковала столицу иранскими дронами-камикадзе.

В частности, в Шевченковском районе было попадание в нежилое здание, там бушует пожар.