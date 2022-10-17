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Факты / Происшествия

Дроны атаковали Киев: первые фото и видео

Валентина Летяк, редактор ленты
Дрони атакували Київ
Фото: Факты ICTV

Появились первые фото обломков одного из дронов-камикадзе, которые утром 17 октября атаковали Киев.

Снимок выложил в сети мэр столицы Виталий Кличко.

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Вскоре он сообщил о еще двух взрывах в Шевченковском районе.

 

Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Атака дронів Київ
Дроны атаковали Киев: первые фото и видео / 4 фотографии

Во время воздушной тревоги утром 17 октября в Киеве прогремели несколько взрывов — РФ атаковала столицу иранскими дронами-камикадзе.

В частности, в Шевченковском районе было попадание в нежилое здание, там бушует пожар.

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