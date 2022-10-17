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Факты / Україна

В полиции показали, как сбивали дрон-камикадзе Shahed 136 над Киевом

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В полиции показали, как сбивали дрон-камикадзе Shahed 136 над Киевом

В соцсетях появилось видео, на котором правоохранители из стрелкового оружия сбивают иранский дрон-камикадзе Shahed 136 в Киеве.

Соответствующее видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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– Еще одно утро понедельника в Киеве. А вот как все было от первого лица. Шахид испытал отрицательное всплытие. Спасибо за службу! И только вперед! Ваша патрульная полиция, – написал он под видео в соцсети.

Кадры сняты уличной камерой наблюдения и камерой одного из полицейских. На них слышен звук дронов-камикадзе Shahed-136.

Напомним, что сегодня с самого утра по Киеву Россия нанесла пять ударов дронами-камикадзе: по жилому дому и энергетическим объектам столицы.

Позже появилась информация, что в Шевченковском районе столицы под завалами жилой многоэтажки, куда попал вражеский дрон-камикадзе, нашли четырех погибших.

Фото: скрин с видео

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