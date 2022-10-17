У поліції показали, як збивали дрон-камікадзе Shahed 136 над Києвом
У соцмережах з’явилося відео, на якому правоохоронці зі стрілецької зброї збивають іранський дрон-камікадзе Shahed 136 у Києві.
Відповідне відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
– Ще один ранок понеділка у Києві. А ось як все було від першої особи. Шахід зазнав негативного спливання. Дякую за службу! І тільки вперед! Ваша патрульна поліція, – написав він у соцмережі.
Кадри знято вуличною камерою спостереження та камерою одного з поліцейських. На них чути звук дронів-камікадзе Shahed-136.
Нагадаємо, що сьогодні з самого ранку по Києву Росія завдала п’ять ударів дронами-камікадзе: по житловому будинку та енергетичних об’єктах столиці. У Шевченківському районі столиці під завалами житлового будинку, куди влучив ворожий дрон-камікадзе, знайшли вже чотирьох загиблих.
Фото: скрін з відео