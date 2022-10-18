Карта боевых действий на 18.10.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области, Бахмутское, Иванград, Клещеевка, Першотравневое и Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 18.10.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
Сейчас смотрят
Кроме того, в течение суток российские оккупанты открывали огонь:
- на Северском направлении (из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Середина-Буда и Дмитровка Сумской области);
- на Слобожанском направлении (из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Хатнее, Старица и Стрелечья);
- на Купянском направлении (из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка);
- на Лиманском направлении (из разнокалиберной артиллерии вблизи населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надия, Новоегоровка и Терны);
- на Бахмутском и Авдеевском направлениях (из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения);
- на Новопавловском и Запорожском направлениях (по более чем 15 населенных пунктах, среди которых Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко);
- на Южнобужском направлении (по районам более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения).
Полномасштабная война в Украине длится уже 237-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.