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Факты / Україна

Карта боевых действий на 18.10.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 18.10.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области, Бахмутское, Иванград, Клещеевка, Першотравневое и Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 18.10.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

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Кроме того, в течение суток российские оккупанты открывали огонь:

  • на Северском направлении (из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Середина-Буда и Дмитровка Сумской области);
  • на Слобожанском направлении (из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Хатнее, Старица и Стрелечья);
  • на Купянском направлении (из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка);
  • на Лиманском направлении (из разнокалиберной артиллерии вблизи населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надия, Новоегоровка и Терны);
  • на Бахмутском и Авдеевском направлениях (из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения);
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях (по более чем 15 населенных пунктах, среди которых Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко);
  • на Южнобужском направлении (по районам более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения).

Полномасштабная война в Украине длится уже 237-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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