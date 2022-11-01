От $3 тыс. с человека: глава благотворительного фонда переправляла мужчин за границу

Ноябрь, 01 в 13:42

Прокуратура Киева сообщила о подозрении главе благотворительного фонда и посреднику, которые занимались организацией незаконного пересечения границы.

Они предлагали выехать мужчинам призывного возраста под видом водителей, которые занимаются перевозкой гуманитарной помощи или грузов для потребностей ВСУ.

Руководитель благотворительного фонда, осуществляющего деятельность в Луцке, и ее посредник включали мужчин в систему Шлях. Это давало им право беспрепятственно выехать за пределы Украины, а отдельным – уклониться от мобилизации.

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Стоимость такой “услуги” составляла $3 тыс., а для тех, кто хотел выехать без возвращения в Украину, – $4 тыс.

По информации следствия, в период с 24 февраля по сентябрь этого года около 300 мужчин призывного возраста выехали за границу в качестве водителей-волонтеров этого фонда. Законность такого способа выезда проверяется.

Женщину и мужчину разоблачили, когда им передавали очередную взятку в размере $2 тыс.

Во время обысков в офисе фонда изъяли бланки заявлений от “водителей” с копиями документов, списки с указанием суммы уплаченных средств, документы по гуманитарным грузам, мобильные телефоны, а также значительные суммы в разной валюте.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура