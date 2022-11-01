Від $3 тис. з людини: очільниця благодійного фонду переправляла чоловіків за кордон

Листопад, 01 в 13:42

Прокуратура Києва повідомила про підозру очільниці благодійного фонду та посереднику, які організували незаконний перетин кордону.

Вони пропонували виїхати чоловікам призовного віку під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги або вантажів для потреб ЗСУ.

Очільниця благодійного фонду, який працює у Луцьку, та її посередник включали чоловіків до системи Шлях. Це надавало їм право безперешкодно виїхати за межі України, а окремим – ухилитись від мобілізації.

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Вартість такої “послуги” становила $3 тис., а для тих, хто хотів виїхати без повернення в Україну, – $4 тис.

За інформацією слідства, у період з 24 лютого по вересень цього року близько 300 чоловіків призовного віку виїхали за кордон як водії-волонтери цього фонду. Законність такого способу виїзду наразі перевіряється.

Жінку і чоловіка викрили, коли їм передавали черговий хабар у розмірі $2 тис.

Під час обшуків в офісі фонду вилучили бланки заяв від “водіїв” з копіями документів, списки із зазначенням суми сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми у різній валюті.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура