Генпрокурор назвал пять признаков, подтверждающих, что действия армии РФ в Украине являются геноцидом
Тысячи военных преступлений, совершенных российскими солдатами в Украине, свидетельствуют о геноциде.
Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин. Он назвал пять признаков, подтверждающих факт совершения геноцида, которые актуальны как для национального законодательства, так и для международного уголовного права:
- Лишение жизни членов защищенной группы.
- Причинение им тяжких телесных повреждений.
- Создание для группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое ее уничтожение.
- Сокращение деторождения или предотвращение его в такой группе.
- Насильственная передача детей из одной группы в другую.
Костин подчеркнул, что в этом перечне нет того, что не делают представители РФ на территории нашей страны.
В настоящее время правоохранители зафиксировали более 300 фактов, подпадающих под определение геноцида, пять производств уже расследуются.
— Было допрошено более 2 тыс. наших людей, которые в результате боевых действий были вынуждены покинуть территорию Украины или свое место жительства. Сейчас четыре дела уже направлены в суд. Три – в порядке спецрасследования. Расследуется пять производств по геноциду. Среди них – магистральное – по факту совершения геноцида украинского народа, — сообщил Костин.
Генпрокурор добавил, что доказательства совершения преступления геноцида будут использованы как в национальных судах, так и переданы Международному уголовному суду.