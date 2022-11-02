Ноябрь, 02 в 16:32

Тысячи военных преступлений, совершенных российскими солдатами в Украине, свидетельствуют о геноциде.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин. Он назвал пять признаков, подтверждающих факт совершения геноцида, которые актуальны как для национального законодательства, так и для международного уголовного права:

Лишение жизни членов защищенной группы.

Причинение им тяжких телесных повреждений.

Создание для группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое ее уничтожение.

Сокращение деторождения или предотвращение его в такой группе.

Насильственная передача детей из одной группы в другую.

Костин подчеркнул, что в этом перечне нет того, что не делают представители РФ на территории нашей страны.

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В настоящее время правоохранители зафиксировали более 300 фактов, подпадающих под определение геноцида, пять производств уже расследуются.

— Было допрошено более 2 тыс. наших людей, которые в результате боевых действий были вынуждены покинуть территорию Украины или свое место жительства. Сейчас четыре дела уже направлены в суд. Три – в порядке спецрасследования. Расследуется пять производств по геноциду. Среди них – магистральное – по факту совершения геноцида украинского народа, — сообщил Костин.

Генпрокурор добавил, что доказательства совершения преступления геноцида будут использованы как в национальных судах, так и переданы Международному уголовному суду.