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Факты / Україна

Генпрокурор назвал пять признаков, подтверждающих, что действия армии РФ в Украине являются геноцидом

Валентина Чорна, редактор ленты
Генпрокурор назвал пять признаков, подтверждающих, что действия армии РФ в Украине являются геноцидом
Фото: УНИАН

Тысячи военных преступлений, совершенных российскими солдатами в Украине, свидетельствуют о геноциде.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин. Он назвал пять признаков, подтверждающих факт совершения геноцида, которые актуальны как для национального законодательства, так и для международного уголовного права:

  • Лишение жизни членов защищенной группы.
  • Причинение им тяжких телесных повреждений.
  • Создание для группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое ее уничтожение.
  • Сокращение деторождения или предотвращение его в такой группе.
  • Насильственная передача детей из одной группы в другую.

Костин подчеркнул, что в этом перечне нет того, что не делают представители РФ на территории нашей страны.

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В настоящее время правоохранители зафиксировали более 300 фактов, подпадающих под определение геноцида, пять производств уже расследуются.

— Было допрошено более 2 тыс. наших людей, которые в результате боевых действий были вынуждены покинуть территорию Украины или свое место жительства. Сейчас четыре дела уже направлены в суд. Три – в порядке спецрасследования. Расследуется пять производств по геноциду. Среди них – магистральное – по факту совершения геноцида украинского народа, — сообщил Костин.

Генпрокурор добавил, что доказательства совершения преступления геноцида будут использованы как в национальных судах, так и переданы Международному уголовному суду.

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Источник: Новое время
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