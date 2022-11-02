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Факти / Україна

Генпрокурор назвав п’ять ознак, які підтверджують, що дії армії РФ в Україні є геноцидом

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Генпрокурор назвав п’ять ознак, які підтверджують, що дії армії РФ в Україні є геноцидом
Фото: УНІАН

Тисячі воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні, свідчать про геноцид.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін. Він назвав п’ять ознак, які підтверджують факт скоєння геноциду, і які є актуальними як для національного законодавства, так і для міжнародного кримінального права:

  • Позбавлення життя членів захищеної групи.
  • Заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень.
  • Створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення.
  • Скорочення дітонародження або запобігання йому в такій групі.
  • Насильницька передача дітей з однієї групи в іншу.

Костін наголосив, у цьому переліку немає того, що не роблять представники РФ на території нашої країни.

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Наразі правоохоронці зафіксували понад 300 фактів, які підпадають під визначення геноциду, п’ять проваджень уже розслідуються.

– Було допитано понад 2 тис. наших людей, які внаслідок бойових дій були вимушені покинути територію України або своє місце проживання. Зараз чотири справи вже скеровано до суду. Три — в порядку спецрозслідування. Розслідується п’ять проваджень щодо геноциду. Серед них — магістральне — за фактом вчинення геноциду українського народу, – повідомив Костін.

Генпрокурор додав, що докази вчинення злочину геноциду будуть використані як у національних судах, так і передані до Міжнародного кримінального суду.

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Джерело: Новое время
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