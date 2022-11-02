Ноябрь, 02 в 15:19

Освобожденным из плена украинским защитникам и их семьям дали рекомендации, как лучше общаться со СМИ, чтобы не навредить военным, которых еще не вернули.

В частности, им советуют избегать сообщений по типу “он быстро восстановится и вернется на фронт”. Это может повлиять на дальнейшие процессы переговоров.

Не стоит раскрывать в СМИ персональные данные и информацию о находящихся в плену. Лучше избегать чрезмерной конкретики при публичных высказываниях о нарушении прав (пытки, условия содержания), использовать общие нарративы о подобных случаях.

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Нельзя распространять фото- или видеоматериалы, на которых изображены еще не освобожденные военные. Из них враг может получить дополнительную информацию о том, чем занимался пленный.

В то же время в разговорах со СМИ советуют подчеркивать необходимость соблюдения Россией норм Женевских конвенций. Также призывают поддерживать родственников тех, кто остается в плену.

Как действовать родственникам находящихся в плену военных

Прежде всего им советуют не сообщать персональные данные защитников. К примеру, когда пленный сообщил, что он парамедик или водитель, а его освобожденный собрат в интервью представляет другую информацию.

Следует избегать сознательного или бессознательного участия в психологических операциях врага (пример – звонки из тюрем родственникам пленных).

Чрезмерная медийность военных, которые были публично не широко известны до попадания в плен, также может осложнить процесс возвращения.

Что лучше делать:

обращаться к международным организациям (ПАСЕ, ОБСЕ, Генассамблея ООН, Комиссия ООН по правам человека), правительствам государств с требованиями выполнения Россией Женевских конвенций;

обращаться к Международному комитету Красного Креста, Рабочей группе ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям;

сообщать новую информацию о пленных в Национальное информационное бюро;

если кто-то пытается узнавать какие-либо данные о военнослужащих или требовать деньги как плату за якобы обмен — немедленно сообщать в Координационный штаб и правоохранительные органы.

Источник: Госспецсвязи