Чтобы не навредить собратьям: освобожденным из плена посоветовали, как общаться со СМИ
Освобожденным из плена украинским защитникам и их семьям дали рекомендации, как лучше общаться со СМИ, чтобы не навредить военным, которых еще не вернули.
В частности, им советуют избегать сообщений по типу “он быстро восстановится и вернется на фронт”. Это может повлиять на дальнейшие процессы переговоров.
Не стоит раскрывать в СМИ персональные данные и информацию о находящихся в плену. Лучше избегать чрезмерной конкретики при публичных высказываниях о нарушении прав (пытки, условия содержания), использовать общие нарративы о подобных случаях.
Нельзя распространять фото- или видеоматериалы, на которых изображены еще не освобожденные военные. Из них враг может получить дополнительную информацию о том, чем занимался пленный.
В то же время в разговорах со СМИ советуют подчеркивать необходимость соблюдения Россией норм Женевских конвенций. Также призывают поддерживать родственников тех, кто остается в плену.
Как действовать родственникам находящихся в плену военных
Прежде всего им советуют не сообщать персональные данные защитников. К примеру, когда пленный сообщил, что он парамедик или водитель, а его освобожденный собрат в интервью представляет другую информацию.
Следует избегать сознательного или бессознательного участия в психологических операциях врага (пример – звонки из тюрем родственникам пленных).
Чрезмерная медийность военных, которые были публично не широко известны до попадания в плен, также может осложнить процесс возвращения.
Что лучше делать:
- обращаться к международным организациям (ПАСЕ, ОБСЕ, Генассамблея ООН, Комиссия ООН по правам человека), правительствам государств с требованиями выполнения Россией Женевских конвенций;
- обращаться к Международному комитету Красного Креста, Рабочей группе ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям;
- сообщать новую информацию о пленных в Национальное информационное бюро;
- если кто-то пытается узнавать какие-либо данные о военнослужащих или требовать деньги как плату за якобы обмен — немедленно сообщать в Координационный штаб и правоохранительные органы.
Источник: Госспецсвязи