Октябрь, 27 в 13:38

Служба безопасности Украины фиксирует рост количества мошеннических схем, которые злоумышленники пытаются провернуть с родственниками военнопленных.

Об этом во время брифинга сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Он отметил, что участились случаи, когда мошенники звонят родственникам пленных с разными предложениями.

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— Неизвестные люди звонят по телефону близким военнопленных и за разную плату предлагают свою “помощь”. Их расценки зависят от эмоционального состояния людей, – рассказал он.

Например, мошенники предлагают фейковый разговор с человеком, который находится в плену, и такой разговор они оценивают в сумму от 10 до 50 тыс. грн.

Фейковое возвращение из плена злоумышленники оценивают в сумму от 50 до 200 тыс. грн, а за якобы возвращение тела они хотят около 10 тыс. грн.

После получения денег мошенники исчезают, добавил Дехтяренко.