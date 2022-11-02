Листопад, 02 в 15:19

Звільненим з полону українським захисникам і їхнім родинам дали рекомендації, як краще спілкуватися зі ЗМІ, щоб не нашкодити військовим, яких ще не повернули.

Зокрема, їм радять уникати повідомлень на кшталт “він швидко відновиться і повернеться на фронт”. Це може негативно вплинути на подальші процеси переговорів.

Не варто розкривати у ЗМІ персональні дані та інформацію про побратимів, які ще перебувають у полоні. Краще уникати надмірної конкретики під час публічних висловлювань про порушення прав (тортури, умови утримання), використовувати загальні наративи про подібні випадки.

Зараз дивляться

Не можна поширювати фото- чи відеоматеріали, на яких зображені побратими, які ще не звільнені. З них ворог може отримати додаткову інформацію про те, чим займався полонений.

Натомість у розмовах зі ЗМІ радять наголошувати на необхідності дотримання Росією норм Женевських конвенцій. Також закликають підтримувати родичів тих, хто залишився в полоні.

Як діяти родичам військових, які перебувають у полоні

Передусім їм радять не повідомляти персональні дані захисників. До прикладу, коли полонений повідомив, що він парамедик чи водій, а його звільнений побратим в інтерв’ю подає іншу інформацію.

Варто уникати свідомої чи несвідомої участі у психологічних операціях ворога (приклад – дзвінки з в’язниць родичам полонених).

Надмірна медійність військових, які були публічно не широко відомими до потрапляння в полон, також може ускладнити процес повернення.

Що краще робити:

звертатися до міжнародних організацій (ПАРЄ, ОБСЄ, Генасамблея ООН, Комісія ООН з прав людини), урядів держав з вимогами виконання Росією Женевських конвенцій;

звертатися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, Робочої групи ООН з питань насильницьких та недобровільних зникнень;

повідомляти нову інформацію про полонених в Національне інформаційне бюро;

якщо хтось намагається дізнаватися будь-які дані про військовослужбовців або ж вимагати гроші як платню за нібито обмін – негайно повідомляти в Координаційний штаб та правоохоронні органи.

Джерело: Держспецзв’язку