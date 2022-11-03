Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите Большой двадцатки, который запланирован на ноябрь в Индонезии, если там также будет глава Российской Федерации Владимир Путин.
Об этом Зеленский сказал во время брифинга в Киеве 3 ноября.
– Я не слежу за участием других членов G20. Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер Российской Федерации примет участие, то Украина не будет принимать, – сообщил он.
Украинский президент добавил, что на данный момент Украина готовится к предстоящему саммиту.
Он отметил, что обсуждал сегодня подготовку к этому мероприятию с президентом Индонезии.
– В любом случае, мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось, – рассказал Владимир Зеленский.