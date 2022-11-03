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Факты / Світ

Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин – Зеленский

Анастасия Гевко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите Большой двадцатки, который запланирован на ноябрь в Индонезии, если там также будет глава Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом Зеленский сказал во время брифинга в Киеве 3 ноября.

– Я не слежу за участием других членов G20. Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер Российской Федерации примет участие, то Украина не будет принимать, – сообщил он.

Украинский президент добавил, что на данный момент Украина готовится к предстоящему саммиту.

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Он отметил, что обсуждал сегодня подготовку к этому мероприятию с президентом Индонезии.

– В любом случае, мы сегодня снова были приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось, – рассказал Владимир Зеленский.

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