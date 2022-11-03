Листопад, 03 в 18:05

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не братиме участі у саміті Великої двадцятки, який запланований на листопад в Індонезії, якщо там також буде голова Російської Федерації Володимир Путін.

Про це Зеленський сказав під час брифінгу у Києві 3 листопада.

– Я не стежу за участю інших членів G20. Позиція моя особиста і України була в тому, що якщо лідер Російської Федерації візьме участь, то Україна не братиме, – повідомив він.

Український президент додав, що зараз Україна готується до майбутнього саміту.

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Він зазначив, що обговорював сьогодні підготовку до цього заходу із президентом Індонезії.