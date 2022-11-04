Ноябрь, 04 в 18:54

Россия готовится к решающей битве за Херсон, поскольку город имеет огромное стратегическое и политическое значение для Кремля.

Об этом пишет The Washington Post. В издании отмечается, что штурм Херсона – единственной региональной столицы, которую РФ удалось захватить с начала вторжения 24 февраля – может быть неизбежным.

Впрочем, со стороны России — никаких признаков того, что она готова отказаться от города или Херсонской области.

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Оккупанты временно укрепили свои силы возле Херсона, чтобы прикрыть отступление к восточному берегу реки Днепр, а также приказали эвакуировать гражданское население из оккупированных районов на западном берегу.

– Любое решение об отступлении, вероятнее всего, связано с принятием россиянами долгосрочных стратегических решений о том, где лучше обороняться, чтобы быть эффективными, поддерживать собственные запасы боеприпасов, поддерживать количество своих войск и готовиться к зиме, – пишет издание.

На данный момент Херсон остается единственным крупным плацдармом Москвы на западном берегу Днепра.

Если он рухнет, украинские силы могут продолжить наступление, потенциально окружив российские силы.

В издании подчеркнули, что Херсонская область образует последний важный компонент “сухопутного моста” с материковой России в Крым, к которому Путин стремился с тех пор, как Москва вторглась на полуостров и незаконно аннексировала его в 2014 году.