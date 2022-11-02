Кремль может совершить теракты в Херсоне: какие кровавые сценарии готовит РФ

Ноябрь, 02 в 21:12

В Кремле все чаще упоминают о Херсоне. Факты недели исследовали, какие кровавые сценарии рождаются в Генштабе РФ. В частности, Россия может готовить теракты в областном центре с подрывом жилмассивов, утверждает заместитель начальника ГОУ Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

— По всей вероятности, во время отступления, кроме массовой эвакуации, противник может прибегнуть к серии терактов с подрывом жилых массивов. Превращение им временно оккупированной территории в выжженную землю. Не исключается, что оккупанты могут организовать взрывы на Запорожской АЭС.

Политический эксперт Владислав Оленченко утверждает, что Кремль начинает очередную фазу войны в Украине.

— Они хотят сейчас зафиксировать “территориальное достояние”, предоставить это для внутреннего использования, как безумную победу Путина, и выиграть хотя бы три, а еще лучше шесть месяцев времени для того, чтобы эти чмобики успели быть подготовленными, — считает он.

Полковник СБУ Роман Костенко, по собственному опыту знакомый с южным фронтом, убежден, что сравнивать Харьковское контрнаступление с Херсонским очень сложно.

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– На Херсонщине, с моей точки зрения, более сложные условия. Сейчас уже и погодные условия очень сильно влияют — это от полетов наших беспилотных летательных аппаратов до стрельбы артиллерии и прохода военной техники, — заявил Костенко.

Сейчас ВСУ ведут наступление на севере Херсона. Под наш контроль вернулись транспортные узлы Давыдов Брод, Великая Александровка и Высокополье. На берегу Днепра ВСУ контролируют Дудчаны. В то же время на берегу Ингульца армия РФ удерживает Снегиревку, поэтому контролирует одну из трасс на Херсон, до которого оттуда 40 км.

Вполне логично предположить, утверждает военный эксперт Павел Лакийчук, что ВСУ постараются дойти до Берислава, а соответственно и до дамбы Каховской ГЭС.

– Взятие Берислава перечеркивает логистику противника через дамбу Каховской ГЭС. Это перечеркивает им возможность ухода через наиболее надежную цепочку коммуникаций. Собственно даже создает условия для возможного наступления наших войск, создания плацдарма на левом берегу Днепра, — обратил внимание он.

Потенциально ВСУ имеют два варианта: наступать на Херсон с северного берега Днепра или обходить город южнее. Но до начала воплощения любого из сценариев ВСУ должны пройти десятки тяжелых боев.

Оленченко предполагает, что действия РФ свидетельствуют о том, что Кремль играет в психологические игры и намеренно показывает слабость, чтобы затянуть в Херсон как можно больше украинских защитников, а затем попытаться переломить ход войны. И наступать в условиях городской застройки тяжелее, чем в чистом поле, отметил он.

— В первую очередь из-за того, что там наше население. И если россияне решат стереть еще один город Украины с лица земли, это для них вполне возможно. Мы уже видели Мариуполь, мы видели Северодонецк, да мы уже многое видели, — отметил Лакийчук.

И главное, что у ВСУ нет на вооружении тактики кровавых штурмов с потерями, которые насчитывали бы сотни или даже тысячи людей. Конечно, это замедляет украинское контрнаступление, но не останавливает его.