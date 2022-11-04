Листопад, 04 в 18:54

Росія готується до вирішальної битви за Херсон, оскільки місто має величезне стратегічне та політичне значення для Кремля.

Про це пише The Washington Post. У виданні зазначається, що штурм Херсона – єдиної регіональної столиці, яку РФ вдалося захопити від початку вторгнення 24 лютого – може бути неминучим.

Утім, Росія не виявила жодних ознак того, що готова відмовитися від міста чи Херсонської області.

Зараз дивляться

Окупанти тимчасово зміцнили свої сили біля Херсона, щоб прикрити відступ до східного берега річки Дніпро, а також наказали евакуювати цивільне населення з окупованих районів на західному березі.

– Будь-яке рішення про відступ, найімовірніше, пов’язане з ухваленням росіянами довгострокових стратегічних рішень про те, де краще оборонятися, щоб бути ефективними, підтримувати власні запаси боєприпасів, підтримувати кількість своїх військ і готуватися до зими, – пише видання.

Наразі Херсон залишається єдиним великим плацдармом Москви на західному березі Дніпра.

Якщо він впаде, українські сили можуть продовжити наступ, потенційно оточивши російські сили.

У виданні наголосили на тому, що Херсонська область утворює останній важливий компонент “сухопутного мосту” з материкової Росії до Криму, якого Путін прагнув відтоді, як Москва вторглася на півострів і незаконно анексувала його 2014 року.