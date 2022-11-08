Генерал Бен Ходжес рассказал, когда ВСУ вернут оккупированные территории и Крым
Вооруженные силы Украины могут освободить оккупированные после 24 февраля территории уже до конца этого года. А к лету 2023 Украина вернет себе Крым.
Так считает бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
По его словам, результат контрнаступления ВСУ неизбежен.
Наступление на востоке и продвижение на юге — это все одна крупная операция украинских войск. И наконец контрнаступление ВСУ перейдет на оккупированный Крым.
— Левое крыло контрнаступления – это спустившаяся из Харькова операция, сейчас есть возле Донецка и движется на Мариуполь. Другое крыло – в Херсоне. Это правое крыло. Так что оба этих крыла сходятся в Крым. Все дороги ведут в Крым, – подчеркнул генерал-лейтенант.
Бен Годжес считает, что на подступах к Крыму ВСУ смогут применить ракетные системы HIMARS и другое высокоточное оружие большой дальности для поражения российских целей на полуострове.
— И как только они начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и пунктам хранения или материально-технического обеспечения и военно-морским объектам в Крыму, я думаю, что Крым становится непригодным для обороны россиян. И именно поэтому, я считаю, Украина освободить Крым к лету, — заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес.