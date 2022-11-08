Листопад, 08 в 13:51

Збройні сили України можуть звільнити окуповані після 24 лютого території вже до кінця цього року. А до літа 2023-го Україна поверне собі Крим.

Так вважає колишній командувач сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

За його словами, результат контрнаступу ЗСУ неминучий.

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Наступ на сході та просування на півдні – це все є однією великою операцією українських військ. І врешті контрнаступ ЗСУ перейде на окупований Крим.

– Ліве крило контрнаступу – це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило – у Херсоні. Це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму, – наголосив генерал-лейтенант.

Бен Годжес вважає, що на підступах до Криму ЗСУ зможуть застосувати ракетні системи HIMARS та іншу високоточну зброю великої дальності для ураження російських цілей на півострові.

– І як тільки вони почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах у Криму, то я думаю, що Крим стає непридатним для оборони росіян. І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа, – заявив генерал-лейтенант Бен Годжес.

За словами Годжеса, якщо звільняти Крим через Перекопський перешийок, то тоді це буде дуже важкою операцією. Проте через вісім місяців ситуація може докорінно змінитися і в якийсь момент у РФ зрозуміють, що втрачають аж надто багато потужностей.

Генерал зауважив, що тиск на Росію зростає, а Україна отримує все більше сучасної зброї. А ще красномовним фактом є те, що РФ не змогла захистити Керченський міст.