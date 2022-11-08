Генерал Бен Годжес розповів, коли ЗСУ повернуть окуповані території і Крим
Збройні сили України можуть звільнити окуповані після 24 лютого території вже до кінця цього року. А до літа 2023-го Україна поверне собі Крим.
Так вважає колишній командувач сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.
За його словами, результат контрнаступу ЗСУ неминучий.
Наступ на сході та просування на півдні – це все є однією великою операцією українських військ. І врешті контрнаступ ЗСУ перейде на окупований Крим.
– Ліве крило контрнаступу – це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило – у Херсоні. Це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму, – наголосив генерал-лейтенант.
Бен Годжес вважає, що на підступах до Криму ЗСУ зможуть застосувати ракетні системи HIMARS та іншу високоточну зброю великої дальності для ураження російських цілей на півострові.
– І як тільки вони почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах у Криму, то я думаю, що Крим стає непридатним для оборони росіян. І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа, – заявив генерал-лейтенант Бен Годжес.
За словами Годжеса, якщо звільняти Крим через Перекопський перешийок, то тоді це буде дуже важкою операцією. Проте через вісім місяців ситуація може докорінно змінитися і в якийсь момент у РФ зрозуміють, що втрачають аж надто багато потужностей.
Генерал зауважив, що тиск на Росію зростає, а Україна отримує все більше сучасної зброї. А ще красномовним фактом є те, що РФ не змогла захистити Керченський міст.
– І я думаю, що українці продовжуватимуть намагатися вдарити по цьому мосту. І якщо російські сили не зможуть поповнити запаси наземним шляхом через Маріуполь, тоді, я думаю, вони усвідомлять, що у них там справжня біда, і генштабу Росії доведеться вирішувати, скільки вони готові втратити і чи є у них ще щось, що вони можуть кинути у боротьбу, – заявив американський генерал.