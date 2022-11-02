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Факты / Україна

Если не отдадут Донбасс и Крым – война не закончится: Зеленский о переговорах с РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Если не отдадут Донбасс и Крым – война не закончится: Зеленский о переговорах с РФ
Фото: Офис президента

Украина не готова идти на компромиссы с Россией, и на это есть веские причины.

Об этом в интервью чешскому телевидению заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— У тебя нет времени для этой дипломатии, ведь они врут. У них это не дипломатия – они просто врут. Когда они говорят, что хотят дипломатическим путем остановить войну – они врут. Вчера они сказали: “Мы готовы, Украина не готова”. Сегодня они атаковали нас 54 ракетами. Как нам с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами? В этот день. За полдня, — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что вопрос не в компромиссе, а в том, что Россия должна отступить.

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– Они должны сделать шаги назад, отступить. Они могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории. Мы потеряем много людей, и они лишатся многих людей. Это трагедия. Поэтому они могут отступить за наши границы, включая Крым. И потом они могут сказать: “Давайте искать…” не компромисс, какое-нибудь решение, как жить в ближайшие 100 лет, — сказал глава государства.

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В то же время он уверен, что “если они не захотят отдавать Донбасс и Крым, это будет означать, что война не завершилась”.

— Потому что у нас есть пример такого замороженного конфликта. Они останутся, а мы будем говорить, что это наши территории, а они – что их. Каждая сторона будет ждать, когда станут их деоккупировать. Это не о мире, это не об окончании войны, — говорит президент.

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