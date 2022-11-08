Италия передаст Украине системы ПВО SAMP/T и Aspid — Reuters

Ноябрь, 08 в 20:34

Правительство Италии готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя итальянской правительственной коалиции.

Представитель коалиции отметил, что Италия намерена предоставить Украине разные системы противовоздушной обороны, включая франко-итальянские ЗРК средней дальности SAMP/T и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.

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Однако не ясно, сколько систем сможет предложить правительство страны, и когда такая партия может быть доставлена в нашу страну.

Напомним, что 7 ноября министр обороны Италии Гвидо Крозетто разговаривал по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином и пообещал поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией “столько, сколько будет нужно”.

В конце февраля Италия одобрила первую поставку оружия Украине.

К тому же, новая премьер-министр Италии Джорджия Мелони высказалась в поддержку Украины.