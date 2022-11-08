Італія передасть Україні системи ППО SAMP/T і Aspid – Reuters
Уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України, в який увійдуть системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного представника італійської урядової коаліції.
Представник коаліції зазначив, що Італія має намір надати Україні різні системи протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські ЗРК середньої дальності SAMP/T і італійські Aspide, а також переносні ракети Stinger.
Однак не відомо, скільки систем зможе запропонувати уряд країни і коли така партія може бути доставлена.
Нагадаємо, що 7 листопада міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розмовляв по телефону з міністром оборони США Ллойдом Остіном і пообіцяв підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією “стільки, скільки буде потрібно”.
Наприкінці лютого Італія схвалила першу поставку зброї Україні.
До того ж, нова прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні висловилася на підтримку України.