Британия передаст ВСУ комплекты одежды для экстремально холодной погоды – Сунак

Ноябрь, 09 в 13:42

Великобритания отправит Вооруженным силам Украины более 25 тыс. комплектов одежды для экстремально холодной погоды.

Они поступят в дополнение к более чем 7 тыс. комплектов обычной одежды для холодной погоды, которые раздали в рамках операции Интерфлекс.

В пакет помощи, кроме одежды, войдет 12 тыс. спальных комплектов и 150 палаток с подогревом. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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– Мы должны продолжать поддерживать украинский народ в его сопротивлении жестокости Путина. Я рад, что переданное Британией обмундирование обеспечит теплом и безопасностью столкнувшихся с опасной зимой украинских военнослужащих в борьбе за свою страну, – подчеркнул он.

Также Риши Сунак встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудят безопасность и сдерживание в евроатлантическом регионе, войну в Украине и будущую поддержку Киева.

К слову, на днях СМИ сообщили, что правительство Италии готовит новый пакет вооружений для Украины.

В частности, сообщается о намерениях предоставить нашей стране разные системы противовоздушной обороны, включая франко-итальянские ЗРК средней дальности SAMP/T и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.

Источник: Правительство Великобритании

Фото: Оперативно-тактическая группировка Восток