Британія передасть ЗСУ комплекти одягу для екстремально холодної погоди – Сунак

Листопад, 09 в 13:42

Велика Британія відправить Збройним силам України понад 25 тис. комплектів одягу для екстремально холодної погоди.

Вони надійдуть як додаток до понад 7 тис. комплектів звичайного одягу для холодної погоди, які роздали в межах операції Інтерфлекс.

До пакету допомоги, окрім одягу, увійде 12 тис. спальних комплектів і 150 наметів з підігрівом. Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

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– Ми повинні продовжувати підтримувати український народ у його опорі жорстокості Путіна. Я радий, що передане Британією обмундирування забезпечить теплом і безпекою українських військовослужбовців, які зіткнулися з небезпечною зимою в боротьбі за свою країну, – наголосив він.

Також Ріші Сунак зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорять безпеку та стримування в євроатлантичному регіоні, війну в Україні та майбутню підтримку Києва.

До слова, днями ЗМІ повідомили, що уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України.

Зокрема, повідомляється про наміри надати нашій країні різні системи протиповітряної оборони, включно з франко-італійськими ЗРК середньої дальності SAMP/T та італійськими Aspide, а також переносні ракети Stinger.

Джерело: Уряд Великої Британії

Фото: Оперативно-тактичне угруповання Схід