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Факты / Україна

На деоккупированной Херсонщине в погребе найдены тела гражданских с проломленным черепом

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На деоккупированной Херсонщине в погребе найдены тела гражданских с проломленным черепом
Фото: Офис генпрокурора

В деоккупированном поселке городского типа Бериславского района Херсонской области во время очередного осмотра местности в погребе правоохранители обнаружили останки тел людей.

По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта.

На деоккупированной Херсонщине в погребе найдены тела гражданских с проломленным черепом / 2 фотографии

При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа. Остатки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы.

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– Прокуроры в составе межведомственных специализированных следственно-оперативных групп продолжают фиксировать военные преступления военных РФ в отношении гражданского населения на деоккупированных территориях Херсонской области, – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Источник: Офис генпрокурора
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