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Факти / Україна

На деокупованій Херсонщині у льосі знайдено тіла цивільних з проломленим черепом

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На деокупованій Херсонщині у льосі знайдено тіла цивільних з проломленим черепом
Фото: Офіс генпрокурора

У деокупованому селищі міського типу Бериславського району Херсонської області під час чергового огляду місцевості  у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей.

За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту.

На деокупованій Херсонщині у льосі знайдено тіла цивільних з проломленим черепом / 2 фотографии

При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа. Рештки загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи.

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– Прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військових РФ відносно цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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