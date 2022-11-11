Ноябрь, 11 в 17:44

Стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях Херсонской области, в частности, зачистки освобожденных населенных пунктов от оккупантов, могут длиться минимум несколько недель.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

– Стабилизационные мероприятия, проводимые Национальной полицией вместе с другими правоохранительными структурами, думаю, растянутся минимум на несколько недель. Все будет зависеть от количества граждан, оставшихся на деоккупированных территориях, и массива той информации, которую мы будем получать из разных источников, — подчеркнул Клименко.

Он уточнил, что с сегодняшнего дня контингент в 500 правоохранителей начал работать на деоккупированных территориях региона. Этот контингент будет увеличен за два-три дня до двух тысяч сотрудников полиции.

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На сегодняшний день полицейские возобновили присутствие в 57 населенных пунктах, в которых проживают около 11 тыс. граждан. Правоохранители фиксируют военные преступления РФ на освобожденных территориях.

– Наши полицейские сегодня уже зафиксировали и задокументировали 400 военных преступлений, и мы продолжаем их фиксировать. Создано большое количество следственно-оперативных групп, – заявил Клименко.

По его словам, к этому процессу привлечены следователи, криминалисты, оперуполномоченные, кинологи и взрывотехники, ранее работавшие на освобожденных территориях Киевской области и других регионов.

Клименко отметил, что сразу за военными в населенные пункты Херсонской области заходят подразделения Нацполиции специального назначения и взрывотехники. Уже осмотрено 210 га деоккупированной территории региона и изъято 1,7 тыс. снарядов,

По словам главы Нацполиции, разминирование территорий – это работа не одного месяца. Взрывотехники Нацполиции и ГСЧС будут работать круглосуточно. В первую очередь они будут разминировать дороги, подъездные пути, объекты критической инфраструктуры и здания.

– Вопрос месяцев, а в полях и отдаленных районах, возможно, даже годы понадобятся для того, чтобы все разминировать, – заявил Клименко.

По его словам, российские войска используют на оккупированных территориях новые мины, с которыми наши специалисты сталкиваются впервые. Кроме того, рашисты устанавливают очень много ловушек, противотанковых мин, растяжек.

Клименко уточнил, что только после разминирования и возобновления правопорядка людям разрешат вернуться в места жительства.

Как известно, 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Жители города встретили украинских военных с национальными флагами.

Однако есть информация, что переодетые в гражданскую одежду оккупанты, оставшиеся в Херсоне, могут скрываться в квартирах с оружием. В украинской военной разведке призвали их сдаваться в плен. В ГУР предупредили: каждый российский военнослужащий, который буде сопротивляться, будет уничтожен.