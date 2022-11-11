Ноябрь, 11 в 14:39

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что благодаря обмену пленными Украине удалось вернуть домой еще 45 воинов ВСУ и тела двух погибших защитников.

– Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен – удалось освободить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, в боях защищавшие наше государство. Также удалось вернуть два тела погибших защитников. Мы вернем домой всех украинцев, – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что этих воинов дома ждут дети, украинские власти были на постоянной связи с родными защитников.

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– Дни переживаний и бессонные ночи уже позади. Все будет хорошо. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Работаем. Наши будут дома, – пообещал Ермак.