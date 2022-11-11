Листопад, 11 в 14:39

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що завдяки обміну полоненими Україні вдалось повернути додому ще 45 воїнів ЗСУ та тіла двох загиблих захисників.

– Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін – вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників. Ми повернемо додому всіх українців, – йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що цих воїнів вдома чекають діти, українська влада була на постійному зв‘язку з рідними захисників.

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– Дні переживань і безсонні ночі вже позаду. Все буде добре. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Працюємо. Наші будуть вдома, – пообіцяв Єрмак.