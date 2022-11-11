Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна звільнила ще 45 воїнів ЗСУ завдяки обміну – Єрмак

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Україна звільнила ще 45 воїнів ЗСУ завдяки обміну – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що завдяки обміну полоненими Україні вдалось повернути додому ще 45 воїнів ЗСУ та тіла двох загиблих захисників.

– Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін – вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників. Ми повернемо додому всіх українців, – йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що цих воїнів вдома чекають діти, українська влада була на постійному зв‘язку з рідними захисників. 

Зараз дивляться

– Дні переживань і безсонні ночі вже позаду. Все буде добре. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Працюємо. Наші будуть вдома, – пообіцяв Єрмак.

Читайте
У рамках обміну з РФ додому повернулися 107 українських захисників

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка