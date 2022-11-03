В рамках обмена с РФ домой вернулись 107 украинских защитников

Ноябрь, 03 в 15:59

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в рамках которого вернулись домой 107 наших защитников.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что удалось освободить из плена шестерых офицеров, 101 рядового и сержанта.

– Это наши парни из ВСУ, ВМС, ТрО, ГПСУ, НПУ, ГССТ, нацгвардейцы, среди которых трое азовцев. 74 бойца защищали Азовсталь, — сообщил Ермак.

Он отметил, что некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город. Домой вернулись многие украинские военные, раненые в боях.

Сейчас смотрят

— В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя и Азовстали, парней с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют часть лица, с инфицированными ранами.

Также есть раненый боец ​​в результате взрыва в Еленовской колонии, а многие украинские бойцы ранены еще с марта, отметил глава Офиса президента.