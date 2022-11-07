Президент Индонезии не ожидает, что Путин приедет на саммит G20

Ноябрь, 07 в 17:03

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что сомневается в том, что российский диктатор Владимир Путин приедет на саммит Большой двадцатки, который состоится уже на следующей неделе.

Об этом Видодо сказал в интервью газете Financial Times.

Он отметил, что испытывает “сильное ощущение”, что Путина не будет на саммите. Эта уверенность у него возникла после разговора с российским диктатором.

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По словам Видодо, россияне по-прежнему смогут принять участие в саммите двадцатки. Индонезия надеется, что сможет способствовать международному диалогу и противодействовать “очень тревожному” росту напряженности.

В центре дискуссии на саммите по плану будет продовольственная и энергетическая безопасность.

– Саммит G20 не должен быть политическим форумом. Он должен быть посвящен экономике и развитию, – резюмировал Видодо.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил 7 ноября, что об участии российского диктатора в саммите Большой двадцатки станет известно до конца текущей недели.

Напомним, Видодо пригласил на саммит G20 президента Владимира Зеленского. Украинский президент поблагодарил его и выразил надежду, что на саммите не будет оккупантов. Зеленский подчеркнул, что если на мероприятии будет Путин, Украина в нем участвовать не будет.

В то же время он отметил, что формат его участия в саммите также будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Путин, в свою очередь, не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение пока не озвучивал. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что Путин мог бы встретиться на саммите с президентом США Джо Байденом – Москва якобы ожидает такого предложения.

Байден, уже подтвердивший свое участие в саммите, заявил, что не видит веских причин проводить встречу с Путиным на G20.