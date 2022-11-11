Листопад, 11 в 18:27

Наступного тижня на саміті G20 лідери двадцяти найбільших економік світу засудять загрозу застосування ядерної зброї Росією. Тим часом повномасштабне вторгнення Росії в України стане головним на порядку денному.

Про це з посиланням на попередній проєкт заяви G20, який ще має бути офіційно узгоджений, пише Reuters.

Перший проєкт підсумковою комюніке вказує, що багато хто з членів Великої двадцятки вважає, що війна Росії проти України “стримує зростання, збільшує інфляцію, порушує ланцюжки постачань, посилює енергетичну та продовольчу небезпеку та підвищує ризики для фінансової стабільності”.

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Також багато лідерів країн G20 рішуче засуджують невиправдану, незаконну і неспровоковану агресивну війну РФ проти України й закликають до її негайного припинення.

– Застосування чи загроза застосування ядерної зброї неприпустимі, – йдеться у проєкті.

Однак зазначається, що для одностайності буде необхідне схвалення Москви.

Вірогідно посилаючись на російські бомбардування об’єктів енерго- та водопостачання України, у проєкті зазначають, що “дотримання міжнародного гуманітарного права, включно з захистом цивільних осіб та цивільної інфраструктури під час збройних конфліктів, має вирішальне значення”.

Лідери мають зробити заяву про те, що підтримають усі зусилля, що ведуть до “справедливого” миру.

Нагадаємо, радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що президент США та глава КНР Сі Цзіньпін “докладно” обговорять війну Росії проти України на зустрічі 14 листопада.

Раніше речник українського президента Сергій Нікіфоров сказав, що Зеленський візьме участь у саміті Великої двадцятки на Балі, ймовірно, в форматі онлайн.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що на саміті G20 не будуть ухвалювати рішення, які можуть вплинути на війну РФ проти України.