Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Зерновий коридор: з українських портів вийшло ще 4 судна з продукцією для країн Азії та Європи

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Зерновий коридор

В межах зернового коридору у п’ятницю, 11 листопада, з морських портів Одеса, Південний та Чорноморськ вийшло чотири судна зі 120 тис. тонн агропродукції. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що у портах Великої Одеси під обробкою перебувають 25 суден. На них завантажують 741 тис. тонн української агропродукції. 

Зараз дивляться

За минулу добу порти Великої Одеси, згідно повідомлення, взяли під завантаження чотири судна під 148 тис. тонн агропродукції.

Крім того, зерновим коридором продовжують рухатись сім суден під завантаження 198,2 тис. тонн агропродукції.

Так, балкери вивезуть 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії (BUZBURUN M) і ще 40 тис. тонн для Ємену та Афганістану (GOKOVA M).

Всього з 1 вересня з портів Великої Одеси вийшли 442 суден. Вони експортували 10,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Читайте
Туреччина виступила за продовження зернової угоди ще на один рік

Фото: Мінінфраструктури

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка