Листопад, 11 в 20:59

В межах зернового коридору у п’ятницю, 11 листопада, з морських портів Одеса, Південний та Чорноморськ вийшло чотири судна зі 120 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що у портах Великої Одеси під обробкою перебувають 25 суден. На них завантажують 741 тис. тонн української агропродукції.

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За минулу добу порти Великої Одеси, згідно повідомлення, взяли під завантаження чотири судна під 148 тис. тонн агропродукції.

Крім того, зерновим коридором продовжують рухатись сім суден під завантаження 198,2 тис. тонн агропродукції.

Так, балкери вивезуть 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії (BUZBURUN M) і ще 40 тис. тонн для Ємену та Афганістану (GOKOVA M).

Всього з 1 вересня з портів Великої Одеси вийшли 442 суден. Вони експортували 10,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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Фото: Мінінфраструктури