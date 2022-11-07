Турция выступила за продление зернового соглашения еще на один год

Ноябрь, 07 в 20:14

Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что его страна хочет предложить продлить зерновое соглашение на еще один год.

Об этом пишет турецкое издание Hürriyet, опубликовавшее заявление Акара.

Сообщается, что Украина якобы предоставила письменную гарантию России через Турцию.

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– Мы сказали, что конфликт отделен от гуманитарных условий. Украина предоставила письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год, – утверждает министр.

Ранее сообщалось, что 29 октября Россия заявила, что выходит из зерновых соглашений. Там объяснили это якобы атакой Украины на корабли Черноморского флота с помощью БПЛА. Однако 2 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна возобновляет участие в соглашении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщает, что риски повторной приостановки экспорта продовольствия из Украины зерновым коридором все еще сохраняются.

Источник: Hürriyet