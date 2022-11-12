Лица наших героев: Маляр показала фото генералов, освобождающих украинский Юг

Ноябрь, 12 в 18:16

Заместительница министра обороны Анна Маляр показала фото украинских генералов, освобождающих территории на Юге нашей страны.

Она отметила, что преимущество наших вооруженных сил перед врагом – в мотивации и уме нашего командования.

– У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой, – подчеркнула замминистра у себя в соцсетях.

Среди освобождающих наши территории на Юге:

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Бригадный генерал Александр Тарнавский;

Генерал-майор Андрей Ковальчук;

Бригадный генерал Андрей Грицьков;

Бригадный генерал Михаил Драпатый;

Бригадный генерал Андрей Игнатов.

– Посмотрите на их невероятные лица. Это глубины внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе, – отметила Маляр.

Фото: Анна Маляр