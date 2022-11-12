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Факты / Україна

Лица наших героев: Маляр показала фото генералов, освобождающих украинский Юг

Анастасия Гевко, редактор ленты
Лица наших героев: Маляр показала фото генералов, освобождающих украинский Юг

Заместительница министра обороны Анна Маляр показала фото украинских генералов, освобождающих территории на Юге нашей страны.

Она отметила, что преимущество наших вооруженных сил перед врагом – в мотивации и уме нашего командования.

– У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой, – подчеркнула замминистра у себя в соцсетях.

Среди освобождающих наши территории на Юге:

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  • Бригадный генерал Александр Тарнавский;
  • Генерал-майор Андрей Ковальчук;
  • Бригадный генерал Андрей Грицьков;
  • Бригадный генерал Михаил Драпатый;
  • Бригадный генерал Андрей Игнатов.

– Посмотрите на их невероятные лица. Это глубины внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе, – отметила Маляр.

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Фото: Анна Маляр

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