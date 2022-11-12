Ноябрь, 12 в 17:45

Подразделения сил обороны проводят стабилизационные мероприятия и закрепляются на освобожденных территориях Херсонской и Николаевской областей. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

– Наши подразделения зачищают территории, в том числе – выискивают переодетых рашистов, оставленную технику, чем самим пополняют обменный фонд и тот же российский ленд-лиз, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник обустраивает фортификацию оборонительных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать захваченные территории.

В то же время агрессоры обстреливают позиции Сил обороны и только что освобождены населенные пункты Херсонщины и Николаевщины по артиллерии и минометному оружию.

Сейчас смотрят

– Не прекращается ведение воздушной разведки с целью выявления наших позиций и корректировки огня артиллерии. В течение ночи отмечены полеты около полутора десятков беспилотных шпионов в Бериславском, Херсонском и Каховском районах Херсонщины, – сообщает ОК Юг.

По всей линии столкновения враги продолжают вести активную оборону. Для этого используются реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы разных калибров и минометы.

Сообщается, что ночью рашисты в очередной раз накрыли Никопольщину Градами и ствольной артиллерией 152 калибра. К счастью, люди не пострадали, однако зафиксированы разрушения и повреждения человеческих жилищ, масштабы которых еще уточняются.

– Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны тоже наносили огневые удары по новым позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения. В составе вражеского флота насчитывается 19 кораблей и катеров, в том числе 1 ракетоноситель в готовности к залпу восемью Калибрами. Все они маневрируют вдоль побережья Крыма, – заявили в командовании.

Фото: Людмила Денисова