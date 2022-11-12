Обличчя наших героїв: Маляр показала фото генералів, що звільняють український Південь
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр показала фото українських генералів, які звільняють території на Півдні нашої країни.
Вона зазначила, що перевага наших Збройних сил перед ворогом – у мотивації та розумі нашого командування.
– В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою, – підкреслила заступниця міністра у себе в соцмережах.
Серед тих, хто звільняє наші території на Півдні:
Зараз дивляться
- Бригадний генерал Олександр Тарнавський;
- Генерал-майор Андрій Ковальчук;
- Бригадний генерал Андрій Грицьков;
- Бригадний генерал Михайло Драпатий;
- Бригадний генерал Андрій Гнатов.
– Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги, – зазначила Маляр.
Фото: Ганна Маляр