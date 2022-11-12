Обличчя наших героїв: Маляр показала фото генералів, що звільняють український Південь

Листопад, 12 в 18:16

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр показала фото українських генералів, які звільняють території на Півдні нашої країни.

Вона зазначила, що перевага наших Збройних сил перед ворогом – у мотивації та розумі нашого командування.

– В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою, – підкреслила заступниця міністра у себе в соцмережах.

Серед тих, хто звільняє наші території на Півдні:

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Бригадний генерал Олександр Тарнавський;

Генерал-майор Андрій Ковальчук;

Бригадний генерал Андрій Грицьков;

Бригадний генерал Михайло Драпатий;

Бригадний генерал Андрій Гнатов.

– Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги, – зазначила Маляр.

Фото: Ганна Маляр