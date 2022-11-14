Ноябрь, 14 в 17:39

Украина должна решать, когда начинать переговоры с Россией и какой результат этих переговоров может быть приемлем для Киева.

Об этом в понедельник, 14 ноября, на пресс-конференции в Гааге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

– Украина платит самую высокую цену потерянными жизнями и разрушениями. Это Украина будет решать, какие условия приемлемы для них. А мы должны поддерживать их и максимизировать приемлемый результат. Если украинцы перестанут сражаться — Украина перестанет существовать как независимое государство, если Путин и Россия перестанут сражаться, тогда будет мир, — сказал он.

Он отметил, что союзники НАТО и партнеры поддерживают право Украины на самооборону.

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– То, что делает Украина – это защита своей страны от агрессивной войны. НАТО и союзники не являются стороной конфликта, но мы поддерживаем право Украины на самооборону. Право на самооборону – это право, закрепленное в уставе ООН. И мы не будем сидеть в Брюсселе или какой-либо другой столице НАТО и решать, что приемлемо, – сказал Столтенберг.

По словам генсека, Путин совершил несколько стратегических ошибок во время вторжения. В частности, российский диктатор недооценил украинцев и союзников НАТО, которые продемонстрировали готовность поддерживать Украину.

Столтенберг выразил убеждение, что победа РФ, которая является маловероятной, “станет катастрофой для украинцев, а также сделает мир более опасным”.