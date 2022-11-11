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Факты / Україна

После войны членство в НАТО станет приоритетом для Украины — Стефанишина

Малиновская Ангелина, редактор ленты
НАТО, Україна
Фото: Depositphotos

Членство в НАТО останется для Украины большим приоритетом, чем вступление в ЕС.

Об этом во время форума Re:Open Zakarpattia заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

— После окончания войны членство в НАТО станет приоритетом для Украины, — заявила она.

Кроме того, Стефанишина отметила, что Украина рассчитывает, что принятие Украины в НАТО будет “политическим решением” и не потребует промежуточных стадий вроде Плана действий по членству.

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— Нельзя исключать, что положительное решение вопроса вступления Украины в НАТО станет возможным и до завершения войны, — отметила она.

Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

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