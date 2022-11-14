Листопад, 14 в 17:39

Україна має вирішувати, коли розпочинати переговори з Росією, і який результат цих перемовин може бути прийнятним для Києва.

Про це у понеділок, 14 листопала, на пресконференції в Гаазі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Україна платить найвищу ціну втраченими життями та руйнуваннями. Це Україна вирішуватиме, які умови є прийнятними для них. А ми маємо підтримувати їх та максимізувати прийнятний результат. Якщо українці перестануть битися – Україна перестане існувати як незалежна держава, якщо Путін та Росія перестануть битися, тоді буде мир, – сказав він.

Він наголосив, що союзники НАТО та партнери підтримують право України на самооборону.

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– Те, що робить Україна – це захист своєї країни від агресивної війни. НАТО і союзники не є стороною конфлікту, але ми підтримуємо право України на самооборону. Право на самооборону – це право, закріплене в Статуті ООН. І ми не будемо сидіти в Брюсселі чи будь-якій іншій столиці НАТО і вирішувати, що прийнятно, – сказав Столтенберг.

За словами генсека, Путін зробив кілька стратегічних помилок під час вторгнення. Зокрема, російський диктатор недооцінив українців та союзників НАТО, які продемонстрували готовність підтримувати Україну.

Столтенберг висловив переконання, що перемога РФ, яка є малойомовірною, “стане катастрофою для українців, а також зробить світ небезпечнішим”.