Ноябрь, 15 в 9:35

ВСУ за последние сутки уничтожили еще 710 российских оккупантов, общие потери РФ в войне против Украины с 24 февраля достигли 82 080 убитыми.

Об этом сообщает Генеральный штаб в утренней сводке 15 ноября.

За день украинские защитники также ликвидировали много вражеской техники, в том числе 13 танков, 25 боевых бронированных машин и две системы ПВО.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по состоянию на 15 ноября:

личный состав – около 82 080 (+710) человек ликвидировано;

танки – 2 861 (+13);

боевые бронированные машины – 5 773 (+25);

артиллерийские системы – 1 850 (+11);

РСЗО – 393;

средства ПВО – 208 (+2);

самолеты – 278;

вертолеты – 261;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 511 (+2);

крылатые ракеты – 399;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4 351 (+35);

специальная техника – 160.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 265-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.