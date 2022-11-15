Уничтожены еще 710 оккупантов и 13 танков: потери РФ за последние сутки
Фото: Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки уничтожили еще 710 российских оккупантов, общие потери РФ в войне против Украины с 24 февраля достигли 82 080 убитыми.
Об этом сообщает Генеральный штаб в утренней сводке 15 ноября.
За день украинские защитники также ликвидировали много вражеской техники, в том числе 13 танков, 25 боевых бронированных машин и две системы ПВО.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по состоянию на 15 ноября:
- личный состав – около 82 080 (+710) человек ликвидировано;
- танки – 2 861 (+13);
- боевые бронированные машины – 5 773 (+25);
- артиллерийские системы – 1 850 (+11);
- РСЗО – 393;
- средства ПВО – 208 (+2);
- самолеты – 278;
- вертолеты – 261;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 511 (+2);
- крылатые ракеты – 399;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 351 (+35);
- специальная техника – 160.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 265-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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