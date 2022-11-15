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Факты / Україна

Уничтожены еще 710 оккупантов и 13 танков: потери РФ за последние сутки

Валентина Летяк, редактор ленты
Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки уничтожили еще 710 российских оккупантов, общие потери РФ в войне против Украины с 24 февраля достигли 82 080 убитыми.

Об этом сообщает Генеральный штаб в утренней сводке 15 ноября.

За день украинские защитники также ликвидировали много вражеской техники, в том числе 13 танков, 25 боевых бронированных машин и две системы ПВО.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по состоянию на 15 ноября:

  • личный состав – около 82 080 (+710) человек ликвидировано;
  • танки – 2 861 (+13);
  • боевые бронированные машины – 5 773 (+25);
  • артиллерийские системы – 1 850 (+11);
  • РСЗО – 393;
  • средства ПВО – 208 (+2);
  • самолеты – 278;
  • вертолеты – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 511 (+2);
  • крылатые ракеты – 399;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 351 (+35);
  • специальная техника – 160.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 265-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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