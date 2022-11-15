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Факти / Україна

Знищено ще 710 окупантів та 13 танків: втрати РФ за останню добу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу знищили ще 710 російський окупантів, загальні втрати РФ у війні проти України з 24 лютого сягнули  82 080 вбитими.

Про це повідомляє Генеральний штаб у ранковому зведенні 15 листопада.

За день українські захисники також ліквідували багато ворожої техніки, зокрема 13 танків, 25 бойових броньованих машин та дві системи ППО.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого станом на 15 листопада:

  • особовий склад – близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано;
  • танки – 2 861 (+13);
  • бойові броньовані машини – 5 773 (+25);
  • артилерійські системи – 1 850 (+11);
  • РСЗВ – 393;
  • засоби ППО ‒ 208 (+2);
  • літаки – 278;
  • гелікоптери – 261;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 511 (+2);
  • крилаті ракети ‒ 399;
  • кораблі/катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 351 (+35);
  • спеціальна техніка ‒ 160.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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