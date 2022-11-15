Листопад, 15 в 9:35

ЗСУ за останню добу знищили ще 710 російський окупантів, загальні втрати РФ у війні проти України з 24 лютого сягнули 82 080 вбитими.

Про це повідомляє Генеральний штаб у ранковому зведенні 15 листопада.

За день українські захисники також ліквідували багато ворожої техніки, зокрема 13 танків, 25 бойових броньованих машин та дві системи ППО.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого станом на 15 листопада:

особовий склад – близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано;

танки – 2 861 (+13);

бойові броньовані машини – 5 773 (+25);

артилерійські системи – 1 850 (+11);

РСЗВ – 393;

засоби ППО ‒ 208 (+2);

літаки – 278;

гелікоптери – 261;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 511 (+2);

крилаті ракети ‒ 399;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 351 (+35);

спеціальна техніка ‒ 160.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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