Знищено ще 710 окупантів та 13 танків: втрати РФ за останню добу
Фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу знищили ще 710 російський окупантів, загальні втрати РФ у війні проти України з 24 лютого сягнули 82 080 вбитими.
Про це повідомляє Генеральний штаб у ранковому зведенні 15 листопада.
За день українські захисники також ліквідували багато ворожої техніки, зокрема 13 танків, 25 бойових броньованих машин та дві системи ППО.
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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого станом на 15 листопада:
- особовий склад – близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано;
- танки – 2 861 (+13);
- бойові броньовані машини – 5 773 (+25);
- артилерійські системи – 1 850 (+11);
- РСЗВ – 393;
- засоби ППО ‒ 208 (+2);
- літаки – 278;
- гелікоптери – 261;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 511 (+2);
- крилаті ракети ‒ 399;
- кораблі/катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 351 (+35);
- спеціальна техніка ‒ 160.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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