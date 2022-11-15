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Репарации, которые России придется заплатить за содеянное в Украине, стали частью международно-правовой реальности.

Об этом в вечернем обращении 15 ноября заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что на площадке ООН украинские дипломаты очень долго работали с партнерами, чтобы согласовать и принять две важные резолюции.