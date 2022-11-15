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Факты / Україна
Валентина Чорна |
Взрывы в Скадовске и репарации от России: что происходит на 265-е сутки войны (онлайн)

Взрывы в Скадовске и репарации от России: что происходит на 265-е сутки войны (онлайн)

Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украины от России.

По данным Генштаба, в Белоруссии объявили тендер на печать 50 тыс. бланков для мобилизованных.

Залужный заявил, что ВСУ не примут никаких переговоров, пока РФ не покинет захваченные территории.

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00:57 - 15 ноября

Репарации, которые России придется заплатить за содеянное в Украине, стали частью международно-правовой реальности.

Об этом в вечернем обращении 15 ноября заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что на площадке ООН украинские дипломаты очень долго работали с партнерами, чтобы согласовать и принять две важные резолюции.

— Первая из них сегодня поддержана – по созданию международного компенсационного механизма, который позволит возместить все убытки, причиненные российской войной, причем за счет российских же активов. Вторую резолюцию – для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины – еще согласовываем с нашими партнерами. Сделаем все, чтобы они обе заработали, – сказал Зеленский.

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