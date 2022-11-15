Взрывы в Скадовске и репарации от России: что происходит на 265-е сутки войны (онлайн)
Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украины от России.
По данным Генштаба, в Белоруссии объявили тендер на печать 50 тыс. бланков для мобилизованных.
Залужный заявил, что ВСУ не примут никаких переговоров, пока РФ не покинет захваченные территории.
Репарации, которые России придется заплатить за содеянное в Украине, стали частью международно-правовой реальности.
Об этом в вечернем обращении 15 ноября заявил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что на площадке ООН украинские дипломаты очень долго работали с партнерами, чтобы согласовать и принять две важные резолюции.
— Первая из них сегодня поддержана – по созданию международного компенсационного механизма, который позволит возместить все убытки, причиненные российской войной, причем за счет российских же активов. Вторую резолюцию – для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины – еще согласовываем с нашими партнерами. Сделаем все, чтобы они обе заработали, – сказал Зеленский.