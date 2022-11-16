Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Глава Счетной палаты Пацкан написал заявление об отставке

Валентина Чорна, редактор ленты
Глава Счетной палаты Пацкан написал заявление об отставке

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило ему о подозрении.

Об этом Пацкан сообщил на личной странице в Facebook.

Он отметил, что Счетная палата запланировала аудиты, касающиеся оборонной безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сферы.

Сейчас смотрят

– Война сжирает миллиарды, и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми. С “гостинцем” – вручили подозрение мне как инициатору проверки, – рассказал Пацкан.

По словам Пацкана, подозрение от НАБУ является попыткой “устроить политические разборки”.

Отметим, что Валерия Пацкана подозревают в незаконном получении компенсации за жилье.

По данным следствия, с сентября 2017 года по март 2018 года нардеп получал компенсацию за аренду жилья, несмотря на то, что имеет собственную квартиру в Киеве. Незаконным образом он получил из государственного бюджета более 117 тыс. грн.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка