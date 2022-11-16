Ноябрь, 16 в 16:02

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило ему о подозрении.

Об этом Пацкан сообщил на личной странице в Facebook.

Он отметил, что Счетная палата запланировала аудиты, касающиеся оборонной безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сферы.

Сейчас смотрят

– Война сжирает миллиарды, и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми. С “гостинцем” – вручили подозрение мне как инициатору проверки, – рассказал Пацкан.

По словам Пацкана, подозрение от НАБУ является попыткой “устроить политические разборки”.

Отметим, что Валерия Пацкана подозревают в незаконном получении компенсации за жилье.

По данным следствия, с сентября 2017 года по март 2018 года нардеп получал компенсацию за аренду жилья, несмотря на то, что имеет собственную квартиру в Киеве. Незаконным образом он получил из государственного бюджета более 117 тыс. грн.